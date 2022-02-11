Черногория советует своим гражданам покинуть Украину

11 февраля 2022 , 18:06
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Источник:

Vlada Crne Gore

Правительство Черногории вечером 11 февраля порекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Кроме того, их просят постоянно контактировать с Посольством Черногории в Украине.

Такие рекомендации правительство страны объясняет тем, что напряжение растет. Ситуация безопасности остается непредсказуемой.

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МИД информирует проживающих в Украине граждан Черногории о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны,
– говорится в сообщении.

Нидерланды советуют своим гражданам уехать

  • Нидерланды рекомендуют своим гражданам уехать из Украины. В то же время, об эвакуации пока не говорится.
  • Йеннес де Мол – посол Нидерландов в Украине – заявил, что говорится о "добровольном выборе выезда из страны, но по настоятельному совету".
  • Граждане Нидерландов могут обратиться за экстренными документами или информацией в центр экстренной помощи под нидерландским флагом во Львове.
Внимание! Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину 11 февраля. Более того, МИД страны приказало своим гражданам, находящимся на украинской территории, эвакуироваться в безопасную третью страну.

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Автор: Мар'яна Бекало