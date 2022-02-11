Черногория советует своим гражданам покинуть Украину
11 февраля 2022 , 18:06Читати новину українською
Источник:Vlada Crne Gore
Правительство Черногории вечером 11 февраля порекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Кроме того, их просят постоянно контактировать с Посольством Черногории в Украине.
Такие рекомендации правительство страны объясняет тем, что напряжение растет. Ситуация безопасности остается непредсказуемой.
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МИД информирует проживающих в Украине граждан Черногории о рассмотрении возможности временного выезда с территории этой страны,
– говорится в сообщении.
Нидерланды советуют своим гражданам уехать
- Нидерланды рекомендуют своим гражданам уехать из Украины. В то же время, об эвакуации пока не говорится.
- Йеннес де Мол – посол Нидерландов в Украине – заявил, что говорится о "добровольном выборе выезда из страны, но по настоятельному совету".
- Граждане Нидерландов могут обратиться за экстренными документами или информацией в центр экстренной помощи под нидерландским флагом во Львове.
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