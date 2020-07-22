Черногория запретила жителям Украины и Беларуси въезжать в страну автомобилем. Это можно сделать только авиационным транспортом.

Об этом говорится в решении правительства Черногории, передает "Европейская правда". Отмечается, что во время перелета проводится контроль при посадке и высадке с выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма.

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Без ограничений в страну могут въезжать жители стран "зеленого списка" и "желтого списка", а также те, кто находился в этих странах в течение последних 15 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не дольше чем 72 часа назад.

Украинцы также могут въезжать в Черногорию на машине, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

К слову, Черногория вновь объявила эпидемию коронавируса, из-за увеличения количества больных. Ранее сообщалось, что страна уже победила COVID-19.

Правила для украинцев, которые планируют поездку в Черногорию

Туроператор должен измерять температуру у пассажиров хотя бы один раз перед посадкой в ​​аэропорт. Если она будет повышенной, пассажиру запрещается садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

По прибытии пассажиров в Черногорию и пересечения пограничного перехода туроператор должен предоставить каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории и подчеркнуть соблюдении указаний.

Если в туристическом пакете предусмотрена экскурсия, туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещают туристы.

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