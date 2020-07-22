Чорногорія заборонила жителям України та Білорусі в'їжджати в країну автомобілем. Це можна зробити лише авіаційним транспортом.

Про це йдеться у рішенні уряду Чорногорії, передає "Європейська правда". Зазначається, що під час перельоту проводиться контроль при посадці та висадці з виконанням інших умов, запропонованих Міністерством сталого розвитку і туризму.

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Без обмежень в країну можуть в'їжджати жителі країн "зеленого списку" та "жовтого списку", а також ті, хто перебував в цих країнах протягом останніх 15 днів за наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години.

Українці також можуть в'їжджати до Чорногорії автівкою, якщо останні 15 днів вони перебували в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків.

Правила для українців, які планують поїздку в Чорногорію

Туроператор має вимірювати температуру в пасажирів хоча б один раз перед посадкою в аеропорт. Якщо вона буде підвищеною, пасажиру забороняється сідати в літак і відправлятися до Чорногорії.

Після прибуття пасажирів до Чорногорії та перетину прикордонного переходу туроператор має надати кожному пасажиру інформаційну довідку, що містить опис заходів та рекомендацій Інституту громадського здоров'я Чорногорії та наголосити на дотриманні вказівок.

Якщо у туристичному пакеті передбачена екскурсія, туроператор зобов'язаний вести детальний облік місць, які відвідують туристи.



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