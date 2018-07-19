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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Черногория отреагировала на скандальное заявление Трампа

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В Черногории отметили, что способствуют стабильности и миру в Европе
В Черногории отметили, что способствуют стабильности и миру в Европе / vijesti.me/

В правительстве Черногории в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что страна может втянуть Альянс в Третью мировую войну ответили, что Черногория способствует укреплению мира и безопасности во всей Европе.

Об этом сообщили Reuters.

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Правительство страны также отметило, что после вступления в НАТО солдаты Черногории делают немалый вклад в мир и стабильность не только по всей Европе, но и в международных масштабах. В Черногории напомнили о том, что ее контингент участвует в операциях в Афганистане вместе с американскими военными.

Мы строим дружеские отношения и в то же время мы можем смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире важно не то, насколько вы велики или малы, а насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии,
– говорится в сообщении.

Напомним, что накануне Трамп выразил сомнение в необходимости США защищать Черногорию, которая является новым членом НАТО, и по его словам, может втянуть организацию в Третью мировую войну. Кроме того, американский лидер назвал черногорцев "очень агрессивными людьми".

В Североатлантическом альянсе отреагировали на слова президента США Дональда Трампа относительно Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.

Теги: Дональд Трамп Черногория Новости политики
Источник: 24 канал
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