Чорногорія відреагувала на скандальну заяву Трампа

В уряді Чорногорії у відповідь на заяву Дональда Трампа про те, що країна може втягнути Альянс в Третю світову війну відповіли, що Чорногорія сприяє зміцненню миру та безпеки по всій Європі.

Про це повідомили Reuters.

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Уряд країни також зазначив, що після вступу до НАТО солдати Чорногорії роблять чималий внесок у мир та стабільність не лише по всій Європі, але й у міжнародних масштабах. У Чорногорії нагадали про те, що її контингент бере участь в операціях у Афганістані разом з американськими військовими.

Ми будуємо дружні відносини і водночас ми можемо сміливо захищати наші власні національні інтереси. В сучасному світі важливо не те, наскільки ви великі або малі, а наскільки ви цінуєте цінності свободи, солідарності та демократії,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні Трамп висловив сумнів у необхідності США захищати Чорногорію, яка є новим членом НАТО, і за його словами, може втягнути організацію у Третю світову війну. Окрім того, американський лідер назвав чорногорців "дуже агресивними людьми".



У Північноатлантичному альянсі відреагували на слова президента США Дональда Трампа щодо Чорногорії, підтвердивши свою готовність до колективної оборони.