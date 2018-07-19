Скандальна заява Трампа про "агресивну" Чорногорію: з'явилась реакція НАТО

У Північноатлантичному альянсі відреагували на слова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Чорногорії, підтвердивши свою готовність до колективної оборони.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Напередодні Трамп висловив сумнів у необхідності США захищати Чорногорію, яка є новим членом НАТО, і за його словами, може втягнути організацію у Третю світову війну. Окрім того, американський лідер назвав чорногорців "дуже агресивними людьми".

У відповідь на таку заяву американського президента, представник НАТО зауважив, що стаття 5 Північноатлантичного договору залишається "безумовною та залізною", і підтвердив, що "напад на одного є нападом на всіх".

Так, за всю історію НАТО стаття 5 застосовувалася лише один раз – держави альянсу приєдналися до американських військових в Афганістані у відповідь на теракти 11 вересня.

Додамо, Чорногорія також відправляла військових в Афганістан, хоча тоді ще не входила до складу НАТО.