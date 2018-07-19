Скандальное заявление Трампа об "агрессивной" Черногории: появилась реакция НАТО

В Североатлантическом альянсе отреагировали на слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

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Накануне Трамп выразил сомнение в необходимости США защищать Черногорию, которая является новым членом НАТО, и по его словам, может втянуть организацию в Третью мировую войну. Кроме того, американский лидер назвал черногорцев "очень агрессивными людьми".



В ответ на такое заявление американского президента, представитель НАТО отметил, что статья 5 Североатлантического договора остается "безусловной и железной", и подтвердил, что "нападение на одного является нападением на всех".



Так, за всю историю НАТО статья 5 применялась только один раз – государства альянса присоединились к американским военным в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября.



Добавим, Черногория также отправляла военных в Афганистан, хотя тогда еще не входила в состав НАТО.