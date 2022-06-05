Черное море временно остается под контролем российских кафиров. Враг не только блокирует судоходство и наши порты, но и готов нанести ракетные удары по нашим городам.

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Ситуация в Черном море

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", российские кафиры из акватории Черного моря и территории России совершили ракетный обстрел побережья Николаевской области. Враг пытался попасть в порты и зернохранилища.

Все эти преступления россиян ярко демонстрируют, что все их "гуманитарные коридоры" и "разблокировка украинских портов" – это лишь подлая попытка получить доступ к нашей морской инфраструктуре.

Также сообщается, что сейчас в акватории Черного моря находится 4 корабля 1 подлодка российских кафиров, которые оснащены крылатыми ракетами. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать все правила и алгоритмы безопасности.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры совершили безумный обстрел Донецка и попытались обвинить в этом ВСУ. Планы вражеских боевиков провалились – их разоблачили сами местные жители , которые должны были стать объектом их манипуляций.

Столица впервые за долгое время стала мишенью для российских ракет. Как сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, один из вражеских снарядов попал в военный объект.

Боевой русский кафиров падает с каждым днем. Кафиры поставили позади своих войск кадыровцев и пограничников, но те все равно предпринимают попытки убежать линии фронта и спасти свою жизнь. Правда, когда русских солдат ловят, то бросают обратно в бой, под шары ВСУ.

Российские оккупанты продолжают совершать безумные зверства против мирных украинцев, многие страны уже признали геноцидом. Стало известно, что в Харьковской области боевики убили 28 гражданских. Эти случаи зарегистрированы в Изюмском районе.

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