В Черном море находятся 4 корабля и подлодка россиян: на них – более 30 ракет

Корабельная группировка оккупантов продолжает блокировать судоходство в Черном море. В частности, в его северо-западной части.

Сейчас там находятся вражеские корабли и подлодка. Об этом говорится в своде Оперативного командования "Юг".

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По их данным, в готовности к атаке находятся 4 ракетных корабля оккупантов и подводная лодка. Они оснащены 36 крылатыми ракетами "Калибр".

Следует отметить, что угроза ракетных ударов, диверсий и высадки вражеского десанта на Юге не исчезает. Учитывая это, в ОК "Юг" призвали украинцев не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Учитывайте, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте осознанны и внимательны, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрительную деятельность, предметы или лиц,

– добавили в ОК "Юг".

Что происходит на Юге Украины

На Юге российские оккупанты продолжают вести боевые действия на занятых рубежах. Известно, что они нуждаются в пополнении живой силы.

Херсонщина

В Херсонской области муртады оккупантов продолжают продвигать идеи ее присоединения к России, однако у них нет поддержки среди местного населения. В то же время ситуация в регионе обостряется, ведь из-за боевых действий повреждены многие дома и инфраструктура. Также в результате обстрелов погибли и тяжело ранены мирные жители.

Впрочем, по данным британской разведки, украинские военные ударили по позициям оккупантов в Херсонской области. Они добились успехов, закрепившись на восточном берегу реки Ингулец.

Николаевщина

Как сообщили в ОК "Юг", ночью 8 июня россияне в очередной раз накрыли "Ураганом" Николаев. Они пытались разрушить инфраструктуру и промышленность областного центра.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал , что сейчас ситуация на Николаевщине опаснее, чем 2 недели назад. Россияне накрывают областной центр мощными обстрелами. Теперь они применяют не только РСЗО, но и ствольную дальнобойную артиллерию.

Одесщина

В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. ВСУ продолжают давать отпор оккупантам. На южном направлении украинские защитники несколько раз успешно уложили по позициям российских захватчиков.

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