В Черном море россияне держат три корабля с крылатыми ракетами "Калибр": возможны удары

Российские оккупанты активно используют корабли в Черном и Азовском морях, с которых наносят ракетные удары по Украине. Сейчас у них там есть три таких корабля.

По данным украинских военных, российские военные корабли в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий. Также их вовлекают в ведение разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

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Также они несут угрозу Украине, ведь в российской корабельной группировке есть и такие, которые могут нанести ракетные удары.

"В настоящее время, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Минобороны уточнили, что их суммарный ракетный залп может составлять до 22 ракет.

Что это за корабли – украинские военные не уточнили. Предварительно было известно, что крылатые ракеты "Калибр" установлены на фрегате "Адмирал Эссен" (до 8 штук). И будто бы с этого корабля были неоднократные пуски по Украине. Хотя и была информация, что этот корабль тоже был поврежден в результате атаки украинцев.

Стоит добавить, что крылатые ракеты "Калибр" могут быть запущены и с подлодок.

Крейсер "Москва" и крылатые ракеты

Следует добавить, что крылатые ракеты были установлены и на крейсере "Москва", который украинские военные уничтожили ударом из ракетного комплекса "Нептун". Удар был нанесен 13 апреля, а 14 апреля корабль пошел ко дну. На этом крейсере было 16 крылатых ракет. Однако это были противокорабельные ракеты П-1000 "Вулкан", назначение которых несколько иное – поражение больших надводных целей.

По данным аналитиков, Россия может стрелять крылатыми ракетами "Калибр" по территории Украины не только из акваторий Черного или Азовского морей. Дальность полета ракеты – 2500 км. Поэтому оккупанты могут наносить удар и с кораблей в Каспийском море. Там у них тоже есть суда, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

Корабли для разведки

2 мая украинские защитники потопили два российских военных катера типа "Раптор". Они выполняли разведывательные функции и пытались бежать на остров Змеиный, когда их обнаружили. Но прицельными ударами из беспилотника "Байрактар" оба катера были уничтожены.

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