В Черноморске Одесской области прогремел взрыв
Источник:фейсбук Василия Гуляева
Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Так, в Черноморске утром 9 апреля прогремел взрыв.
Утром 9 апреля в 07:37 в Черноморске прозвучала воздушная тревога. Уже через 10 минут мэр города сообщил, что прогремел взрыв.
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Призвал людей не паниковать
Мэр Черноморска Василий Гуляев призвал жителей города не паниковать. По его словам, ситуация пока контролируемая.
Да, взрыв. Но после того, как разберемся, я вам дам полную информацию,
– подчеркнул он.
Также глава города призвал не подходить к окнам. Если есть возможность перейти в бомбоубежища – сделать это. Кроме того, он попросил жителей не паниковать, ведь паника – худшее, что может быть.
Смотрите видеообращение мэра Черноморска к горожанам:
Мы же не устаем напоминать, что всякий раз, когда раздается сигнал воздушной тревоги, необходимо отправляться в укрытие. Это может спасти вам жизнь.
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