Об этом для 24 канала рассказал волонтер и военный Александр Карпюк с позывным "Серж Марко". Он объяснил, как меняет ход войны атака 29 октября по Севастопольской бухте.

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"Россияне оккупировали бухту, а сейчас сидят и не хотят выходить в море. Когда после атаки морскими дронами я начал читать новости, очень удивлялся. Черноморский флот – это такая "скреп" российская", – отметил военный.

Тактика морских боев будет меняться

По словам Карпюка, Севастопольская бухта, где отработали дроны – самое защищенное место в Крыму. Он рассказал, что самые новейшие корабли всегда отдавали в Черноморский флот, потому что им пугали Европу – ракеты могли долететь куда угодно.

Однако сейчас флот сидит в Севастопольской бухте и боится. Никто не знал, что с ним делать, а это реализовала Украина. И довольно современно, показав, что можно и так. То есть, она заложила новый путь в развитии морских боев,

– сказал военный.

Он считает, что украинская разработка дронов даст толчок развитию беспилотных технологий в Америке, Турции и других странах, где есть флот.

Обратите внимание – полное интервью с Александром Карпюком: смотрите видео

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