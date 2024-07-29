"Военные, идите наф*г": с какими проблемами сталкивается черноморский флот в Новороссийске

Российским кораблям пришлось бежать с временно оккупированного Крымского полуострова из-за постоянных атак со стороны Сил обороны. Однако даже в "родном" Новороссийске им не очень рады.

Новороссийск все еще не совсем безопасен для российских судов. Однако есть еще одна причина, почему порт черноморского флота является излишним. Детальнее б этом 24 Каналу рассказал Павел Лакийчук – руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

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ЧФ нет места в Черном море

Черноморский флот России фактически полностью покинул временно оккупированный Крымский полуостров. Корабли, которые еще не были поражены морскими дронами, были переведены в Новороссийск. яНо и это не полностью защищеная локация.

До Новороссийска достают морские дроны. Почему россияне отгоняли свои корабли в Азовское море? Потому что в Черном море уже не осталось мест, где они могут спокойно провести подготовку своих моряков. Везде их могут достать – начиная от Змеиного до Босфора и Новороссийска,

– отметил Павел Лакийчук.

Поэтому хоть Азовское море несколько ближе к Украине, однако оно со всех сторон закрыто оккупированными территориями, а вход в него перекрывают те силы, которые охраняют Керченский мост. С другой стороны оккупанты понимают, что в Азовском море они и сами будут закрыты – те туда, ни сюда.

"Даже разговоры об Очамчире – небольшой портопункт в так называемой Абхазии, где российские пограничники занимаются контрабандой угля, – не выход. Это как Новороссийск. В Новороссийске россияне экспортируют нефть и говорят: "Военные, идите наф*г оттуда, вы лишние. Здесь работает бизнес". В Очамчире – "черный" бизнес, которому не нужны лишние глаза", – объяснил Лакийчук.

Поэтому в Черном море нет безопасного места для российского флота, или так флотилии.