Еще до начала полномасштабной войны в Новороссийске существовала военно-морская база, но стоявшие там корабли были лишь незначительной частью Черноморского флота. Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, заметив, что новейшие корабли и подлодки россияне перебазировали в Новороссийск еще после первых ударов ВСУ, примерно год назад.

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Что означает перебазирование кораблей

После ударов по "Севморзаводу" и штабу Черноморского флота Россия дополнительно перебазировала в Новороссийск другие корабли. По словам Рыженко, говорится о 3 единицах: фрегат "Адмирал Макаров", который является флагманом Черноморского флота, корвет типа "Буян-М" и подводная лодка "Великий Новгород", которую недавно ремонтировали в Севастополе.

Сегодня в Новороссийске находится 5 десантных кораблей, 3 подлодки, два фрегата. В Севастополе также остается много кораблей разного класса, но они советского образца, разве что, за исключением "Циклона",

– рассказал капитан первого ранга запаса ВМС.

Он добавил, что несколько месяцев назад началось рассредоточение сил между портами и пунктами базирования в Крыму. Интересно, что после того, как Россия вышла из "зернового соглашения", в Новоозерном начали постоянно базироваться 2 ракетных катера советской постройки. Они могут перехватывать корабли, поэтому, возможно, это сделано для блокирования судоходства в рамках международных вод.

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Какие боевые возможности этих судов

Россияне все-таки могут наносить ракетные удары "Калибрамы" из Новороссийска, ведь дальность комплексов позволяет им это делать. Но и для Украины есть определенные возможности.

Благодаря данным разведки, мы, возможно, раньше будем выявлять факты пуска ракет и готовить наши системы ПВО. Это дополнительных 300 – 400 км. Но, к сожалению, эти ракеты могут достать до любого уголка нашего государства,

– заметил Рыженко.

Что касается возможностей десантных кораблей, то сегодня их либо ремонтируют, потому что много поврежденных, либо применяют, как логистические единицы для доставки груза. Одной из задач врага также может быть блокировка северо-западной части Черного моря. Для этого у них есть и корабли и самолеты.

По мнению Рыженко, наносить удары по Новороссийску Украине будет сложно из-за большой дальности, но определенные возможности, вероятно, удастся найти.

Думаю, мы ищем, как подстроить тактику и максимально использовать слабые места противника и нанести ему поражение,

– подчеркнул Рыженко.

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