Опасаются новой атаки на Крымский мост: Черноморский флот России – находится в повышенной готовности

Командование Черноморского флота России перевело подразделения в режим повышенной боевой готовности и приказало существенно увеличить частоту патрулирования акватории Черного моря. Оккупанты опасаются новых масштабных комбинированных атак Сил обороны Украины, приуроченных к годовщине удара по Крымскому мосту.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на собственные источники среди военнослужащих и офицеров штаба.

Почему россияне боятся 8 октября?

Оккупационное командование отдало приказ немедленно повысить интенсивность учений по отражению морских угроз.

Личный состав военно-морских частей развертывает дополнительные силы для патрулирования акватории и отрабатывает слаженность действий.

Основной акцент в ходе учений делается на оперативном взаимодействии между операторами беспилотных летательных аппаратов, подразделениями противовоздушной обороны, расчетами радиоэлектронной борьбы и экипажами патрульных катеров.

Ожидание комбинированных атак до 8 октября

Российское командование рассматривает как высокий риск активизацию Сил обороны Украины вблизи символических дат, в частности 8 октября, когда исполняется годовщина удара по Крымскому мосту.

Оккупанты убеждены, что украинские военные готовят новую серию масштабных комбинированных ударов в этот период.

На флоте опасаются, что целями атак могут стать не только непосредственно объекты мостового перехода, но и корабли Черноморского флота в пунктах базирования, логистические маршруты снабжения и суда так называемого теневого флота.

Из-за этого военные подразделения России привлечены к постоянному дежурству в режиме максимальной готовности.

Ранее мы уже писали о вероятности ударов по Крымскому мосту. Ведь, несмотря на длительное ожидание, ключевой символ российской оккупации Крыма до сих пор не был уничтожен.

В то же время, по словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, из-за существенной перестройки вражеской логистики "эта важная транспортная артерия уже утратила свое прежнее значение " для военных нужд России.