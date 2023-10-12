Однако, как рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу руководитель председателя ОПУ Михаил Подоляк, россияне могут не довезти корабли. Ведь Украина постарается уничтожить ЧФ России, что поможет существенно изменить ход войны.

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"Не довезти они смогут. Эту технологию Украина отрабатывает и делегирует России. То есть отрабатывает, чтобы они не могли что-то довозить. Но это более глобальный вопрос, это стратегическая цель Украины", – сказал руководитель председателя ОПУ.

Эпохе "правления" флотилии России должен прийти конец

По словам Подоляка, доминирование России в акватории Черного моря должно закончиться по двум причинам.

Деоккупация полуострова Крым. Если Россия не доминирует в акватории, нет боевых эскадр, которые стоят на рейде в территориальных водах полуострова, то это будет выглядеть иначе и россияне это понимают. Коммерческое судоходство, которое Россия заблокировала 19 месяцев назад, в частности, для Украины. То есть нашему государству важно открыть возможность проводить и использовать коммерческие транзитные коридоры через Черное море.

Это очень важный и стратегический элемент этой войны. Когда мы окончательно решим вопрос судьбы российского Черноморского флота – это будет существенно влиять на ход войны. Однако не только по полуострову Крым, но и все, что касается стратегического обеспечения оккупационной группировки,

– подчеркнул Подоляк.

Во-первых, Черноморский флот – масштабное убийство гражданского населения Украины, считает Подоляк. Ведь оккупанты используют корабли-носители ракет "Калибр" исключительно для того, чтобы убивать мирных жителей. А также, чтобы разрушать украинские производственные способности: инфраструктурные, портовые, зерновые и другие.

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Во-вторых, Черноморский флот – мощная поддержка оккупационной инфраструктуры на Крымском полуострове.

Что может изменить проведение ротации на линии фронта

Подоляк подчеркнул, что нужно открыть небо над Крымом: уничтожить все имеющиеся средства для радиоэлектронного слежения за воздухом и уничтожить системы ПВО.

Также ликвидировать возможности ВМС России, которые существенно влияют на возможность оккупационной группировки на полуострове.

Кроме того, по мнению Подоляка, следует уничтожить логистическую и складскую инфраструктуру врага. В частности, транспортные коридоры и Керченский мост.

Это довольно большая задачка стратегического вида. Когда это все будет выполнено – существенно изменится обеспечение и возможность ротации на линии фронта,

– подытожил Михаил Подоляк.

Сейчас оккупанты истерически ожидают возможности, чтобы сделать сухопутные коридоры через Ростов в Мариуполь, Мелитополь и Бердянск.

Черноморский флот России: что известно