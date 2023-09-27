"Ситуация тревожная": в ГУР назвали единственный безопасный вариант для россиян в Крыму

После удара по зданию штаба командования Черноморского флота во временно оккупированном Крыму атмосфера для россиян становится все более тревожной. Поэтому в разведке приготовили совет для оккупантов.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк подчеркнул, что в настоящее время в Крыму работает эффект бумеранга. Теперь воздушные тревоги на полуострове стали обычными, как и для Украины в начале полномасштабного вторжения.

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"Крабовая ловушка"

Черняк называет удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму "крабовой ловушкой". По его словам, сейчас в Севастополе и на территории Крыма удручающая и смущающая. В разведке отметили, что в результате удара было ликвидировано командование Черноморского флота и 34 офицера армии страны-оккупанта.

Ситуация для оккупантов тревожна, и она будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они ни прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия. Поэтому единственный безопасный вариант для россиян в Крыму ― перебазироваться из украинского полуострова вместе со всем своим ржавым хламом,

– заявил Черняк.

Он подчеркнул, что украинская военная разведка хорошо видит все эти перемещения оккупантов, а ВСУ с пользой используют эти разведданные. Поэтому на оккупированных территориях россияне не найдут себе безопасного места в тылу.

Ракеты на штаб приводили российские офицеры

Партизаны движения "Атеш" утверждают, что ракеты на здание штаба командования Черноморского флота приводили именно русские офицеры. Причиной подобных действий стали постоянные задержки заработной платы.

"Сами по себе задержки выплат не заставляют военные вооруженные силы России идти против российских властей. Но финансовое вознаграждение лишь помогает им определиться с желанием сотрудничать с движением "Атеш", оно служит дополнительным стимулом", – заявили представители "Атеша".

Кто именно помогает, конечно, не говорят, но указывают, что у этих людей есть доступ к общей деятельности командования Черноморского флота. Также партизаны отмечают, что эти офицеры хотят прекратить войну, поэтому решаются такие шаги.