Об этом на стриме 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, лидеры стран Запада не побоятся ответить военным ударом.

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Удар будет превентивным

Он отметил, что страны НАТО могут сыграть на опережение: одним ударом уничтожить место возможного будущего складирования ядерного оружия на территории Беларуси, таким образом, вывести из строя командный пункт, контролирующий запуск ядерных ракет.

"Не исключаю, что Запад нанесет удар по бункеру вместе с его жителем (Владимиром Путиным – 24 Канал). Страны НАТО делали неоднократные предупреждения, что произойдет в случае применения Россией ядерного оружия: ликвидация всего Черноморского флота или уничтожение российской группировки войск в Украине. И все это сделают с помощью конвенционного оружия. Никто не собирается погружать мир в ядерную зиму", – рассказал Яковенко.

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Журналист добавил, что в случае реальной угрозы никто из лидеров Запада не будет медлить с решением. Удар могут нанести превентивно, прежде чем Россия действительно переместит ядерное оружие в Беларусь.

Разведка НАТО уже неоднократно доказывала, что знает обо всех шагах Путина еще на стадии его первых мыслей об этом.

– подчеркнул российский оппозиционер.

Оружие в Белоруссию могут даже не доставить

Яковенко также прокомментировал предположение, что российское ядерное оружие уже находится в Беларуси, а российский диктатор лишь сейчас об этом публично заявил. По его мнению, это очень маловероятно, ведь перемещение даже малых тактических зарядов хорошо контролируется военной разведкой западных государств. Он считает, что Путин вообще не отважится на этот шаг.

"Военная разведка стран НАТО очень серьезная. Она бы точно узнала об этом раньше. Если бы это было правдой, то это был бы большой скандал, который никто не стал бы скрывать", – добавил он.

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