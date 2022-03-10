В Черновцах беременным переселенкам обещают предоставить комфортные условия при родах

В Черновцы ежедневно приезжает большое количество людей, среди которых есть и беременные женщины. Будущим матерям пообещали оказать помощь в городском роддоме №2.

В городе создали круглосуточное консультирование беременных женщин. Они могут обратиться за акушерской, гинекологической и неонатальной помощью в любое время суток, сообщает 24 канал.

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Беременные женщины могут встать на учет в роддоме №2. По состоянию на 9 марта в медучреждении уже консультируют более 70 временно перемещенных женщин. Также будущим матерям предлагают роды в комфортных условиях.

Мы обеспечены всем необходимым для качественного оказания медицинской помощи. Работают 10 индивидуальных родильных залов, 5 операционных, детская и взрослая реанимация, оснащенные самым современным оборудование,

– говорится в сообщении.

Медики добавили, что во время родов с женщиной может быть партнер. Кроме того, в больнице работают медицинские психологи, которые в случае необходимости окажут психологическую поддержку. С начала войны в Черновцах уже рожали беременные из Киева и Харькова.

Звоните в регистратуру по номеру телефона– 0372 51 19 74. Также можно звонить непосредственно врачам:

Фесенко Оксана Викторовна – 050 745 33 15;

Паскарь Ирина Анатольевна – 050 374 05 94;

Дорош Лариса Ивановна – 050 580 34 93;

Кикирица Светлана Ауреловна – 050 538 14 33;

Жарюк Галина Николаевна – 050 815 66 86;

Галатяк Ирина Борисовна – 050 939 34 73;

Лека Юлия Дмитриевна – 050 186 40 83.

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