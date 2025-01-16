Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря областного управления СБУ Лесю Федоренко в комментарии Суспильному. Также в сети уже появилось видео с извинениями девушки.

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Что известно о скандале в Черновцах

Ранее в соцсетях распространялось видео, на котором неизвестная девушка на улице Кобылянской слушала и пела российские песни. Кроме того, она заявляла, что ей безразлично на СБУ и открыто выражала поддержку России.

Девушка слушает русские песни в центре Черновцов: смотрите видео

Уже 15 января в сети появилось другое видео, где девушка извиняется, а также ее фото рядом с представителем киберподразделения СБУ.

СБУ нашли девушку, которая пела российские песни в Черновцах / Фото из Telegram

В видео она отрицает свою поддержку России и просит прощения "у людей, которые сейчас на войне и защищают нашу страну". Также она объясняет, что на момент записи предыдущего видео была "в неадекватном состоянии".

Извинения девушки, которая слушала русские песни в Черновцах: смотрите видео

Девушке было выдвинуто подозрение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В случае признания вины девушке может быть запрещено занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок от 10 до 15 лет.