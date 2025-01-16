Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю обласного управління СБУ Лесю Федоренко в коментарі Суспільному. Також в мережі вже з'явилося відео із вибаченням дівчини.

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Що відомо про скандал у Чернівцях

Раніше в соцмережах поширювалося відео, на якому невідома дівчина на вулиці Кобилянської слухала та співала російські пісні. Крім того, вона заявляла, що їй байдуже на СБУ та відкрито висловлювала підтримку Росії.

Дівчина слухає російські пісні у центрі Чернівців: дивіться відео

Уже 15 січня в мережі з’явилося інше відео, де дівчина вибачається, а також її фото поруч із представником кіберпідрозділу СБУ.

СБУ знайшли дівчину, яка співала російські пісні в Чернівцях / Фото з Telegram

У відео вона заперечує свою підтримку Росії та просить вибачення "у людей, які зараз на війні й захищають нашу країну". Також вона пояснює, що на момент запису попереднього відео була "в неадекватному стані".

Вибачення дівчини, яка слухала російські пісні в Чернівцях: дивіться відео

Дівчині було висунуто підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України. У разі визнання провини дівчині може бути заборонено обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності на строк від 10 до 15 років.