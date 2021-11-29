В Черновцах угарным газом отравились трое взрослых и маленькая девочка
Источник:фейсбук АО "Черновцыгаз"
В ночь на 29 ноября в центре Черновцов угарным газом отравились трое взрослых и 5-летняя девочка. Взрослые не пострадали, ребенка госпитализировали в местную больницу.
В компании "Черновцыгаз" отметили, что причиной отравления стало отсутствие тяги по вентиляционному каналу.
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В Черновцах 4 человека отравились угарным газом
В центре Черновцов в результате отравления продуктами горения пострадали трое взрослых и ребенок 5 лет,
– говорится в сообщении.
В результате инцидента девочку пришлось госпитализировать. В комментарии "Суспільному" гендиректор городской детской больницы Сергей Сторожук рассказал, что ребенок чувствует себя хорошо, находится в отделении педиатрии.
Что касается взрослых, то они не пострадали.
В настоящее время квартиру отключили от газоснабжения.Важно! Дымоходы и вентиляционные каналы в доме нуждаются в периодической проверке. Это обеспечивают владельцы жилья, управленческие компании или объединения совладельцев дома.
Что делать, чтобы избежать отравления угарным газом
- Для того чтобы не отравиться угарным газом, в помещении, где работают газовые приборы, должны быть соблюдены 2 важных условия: постоянный доступ свежего воздуха и беспрепятственная утечка отходящих газов через вентиляцию.
- При отравлении угарным газом следует вызвать скорую помощь, а пострадавшего сразу же вывести на улицу и ослабить одежду, чтобы ему было легче дышать.
Текст сообщения АО "Черновцыгаз":
Отравление продуктами сгорания: пострадали трое взрослых и ребенок.
В центре Черновцов, в результате отравления продуктами горения, пострадали трое взрослых и ребенок 5 лет, который был госпитализирован.
Как выяснилось, причиной отравления продуктами сгорания стало отсутствие тяги в дымвентканале.
В настоящее время квартира отключена от газоснабжения специалистами АО "Черновцыгаз".