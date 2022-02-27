В Черновцах впервые – воздушная тревога

В городе Черновцы объявлена ​​воздушная тревога! Всем жителям следует немедленно уйти в укрытие.

Это первая воздушная тревога в Черновцах с момента полномасштабного нападения России на Украину. До сих пор город не находился под угрозой атак оккупантов.

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Услышав звуки сирены или увидев сообщение о тревоге, следует срочно спрятаться в укрытиях гражданской защиты. Таких сооружений в Черновцах 135 штук, но только 68 из них пригодны в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает ZAXID.NET. Находиться там могут работники объектов критической инфраструктуры, медики и их пациенты, а также люди, обеспечивающие жизнедеятельность города (пекары, водители и другие).

Остальные граждане могут спрятаться в подвалах своих домов. Оставлять укрытие можно только после следующего сигнала сирены и соответствующего указания властей. Следите за актуальной информацией на официальных теле- и радиоканалах своего города.

Интерактивная карта укрытий в Черновцах

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