В то же время женщина использовала нецензурную лексику и ругалась на городского голову и других чиновников. После этого правоохранители вывели ее из зала.

Также читайте Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому

Почему произошел инцидент

Во время того, как депутаты горсовета обсуждали один из вопросов повестки дня, неизвестная женщина внезапно выбежала в президиум. Там сидел мэр и секретарь горсовета Марина Кирилюк.

На видео видно, как черновчанка кричит на русском языке и машет бумагами. Секретарь позвонила в полицию и сообщила о ситуации, чтобы утихомирить женщину.

В Червновцах женщина едва не напала на мэра: смотрите видео

Что требовала женщина – не понятно

У женщины пытались узнать, какова причина ее визита на сессионное заседание и что она требует. Но черновчанка не захотела отвечать на вопросы.

Вывел женщину из зала полицейский, после этого мэр извинился перед собравшимися. Он отметил, что не понял, что хотела женщина. А также предположил, что у нее психические расстройства.

Мотивы нападения женщины остаются не понятными / Скриншот из видео "Черновицкого проминя"

Нападения на политиков: что известно