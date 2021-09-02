Водночас жінка використовувала нецензурну лексику і лаялась на міського голову та інших чиновників. Після цього правоохоронці вивели її з зали.

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Чому відбувся інцидент

Під час того, як депутати міськради обговорювали одне з питань порядку денного, невідома жінка раптово вибігла до президії. Там сидів мер і секретарка міськради Марина Кирилюк.

На відео видно, як чернівчанка кричить російською мовою та махає паперами. Секретарка подзвонила в поліцію і повідомила про ситуацію, аби втихомирити жінку.

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Що вимагала жінка – не зрозуміло

В жінки намагались дізнатись, яка причина її візиту на сесійне засідання та що вона вимагає. Але чернівчанка не захотіла відповідати на запитання.

Вивів жінку із зали поліцейський, після цього мер вибачився перед присутніми. Він відзначив, що не зрозумів, що хотіла жінка. А також припустив, що вона має психічні розлади.



Мотиви нападу жінки залишаються не зрозумілими / Скриншот з відео "Чернівецького Променя"

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