Порошенка облили зеленкою 24 серпня під час багатотисячного Маршу захисників. У Сполучених Штатах відреагували на інцидент.
До теми У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка: фото нападника оприлюднили в мережі
США про напад на Порошенка
У посольстві наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу.
Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поліцейські вже затримали чоловіка, який скоїв напад на Порошенка.
Порошенка облили зеленкою: що відомо
- Інцидент трапився біля станції метро "Хрещатик". Тоді п'ятий президент прямував до будівлі Кабінету Міністрів, що на вулиці Грушевського. До політика підійшов чоловік і облив його зеленкою.
- Спершу у мережі оприлюднили відео інциденту. Там помітно, що Порошенко оточений правоохоронцями. Він запитав у них, де водій, а тоді сів у поліцейське авто.
- Пізніше з'явилося відео затримання чоловіка, який напав на п'ятого президента. Його руки були брудні від зеленки.
- З'ясувалося, що він – уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Нападнику загрожує до 5 років в'язниці.