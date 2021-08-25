Порошенка облили зеленкою 24 серпня під час багатотисячного Маршу захисників. У Сполучених Штатах відреагували на інцидент.

До теми У поліції розповіли, хто облив зеленкою Порошенка: фото нападника оприлюднили в мережі

США про напад на Порошенка

У посольстві наголосили, що політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу.

Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліцейські вже затримали чоловіка, який скоїв напад на Порошенка.

Порошенка облили зеленкою: що відомо

  • Інцидент трапився біля станції метро "Хрещатик". Тоді п'ятий президент прямував до будівлі Кабінету Міністрів, що на вулиці Грушевського. До політика підійшов чоловік і облив його зеленкою.
  • Спершу у мережі оприлюднили відео інциденту. Там помітно, що Порошенко оточений правоохоронцями. Він запитав у них, де водій, а тоді сів у поліцейське авто.
  • Пізніше з'явилося відео затримання чоловіка, який напав на п'ятого президента. Його руки були брудні від зеленки.
  • З'ясувалося, що він – уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Нападнику загрожує до 5 років в'язниці.