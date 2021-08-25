Порошенко облили зеленкой 24 августа во время многотысячного Марша защитников. В Соединенных Штатах отреагировали на инцидент.

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США о нападении на Порошенко

В посольстве отметили, что политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса.

Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии,

– говорится в сообщении.

Напомним, полицейские уже задержали мужчину, который совершил нападение на Порошенко.

Порошенко облили зеленкой: что известно