"Мгновенная карма": в Черновцах женщина наломала веток магнолии, но жизнь сразу же наказала

С наступлением весны людям еще раз напоминают, что нельзя ломать ветки цветущих деревьев. В то же время, некоторые люди продолжают охотиться за "букетами". В сети опубликовали кадры "мгновенной кармы".

На обнародованном видео видно, как женщина ломает ветки магнолии для букета. В то же время вселенная не оценила такой флористической инициативы, и карма сработала мгновенно.

Обратите внимание Посевной календарь на май 2023 года: когда садить овощи, фрукты и цветы.

Женщина споткнулась и упала. В сети опубликовали видео с камер. Люди пишут, что такое делать с магнолией – стыд.

Женщина наломала веток магнолии, а карма сработала мгновенно: смотрите видео

Политика в Тернополе поймали за уничтожением деревьев

В марте 2023 года в Тернополе за уничтожением деревьев поймали Михаила Ратушняка – бывшего депутата и кандидата в мэры города. Местные СМИ заявили, что политика и его "сообщники" были задержаны 22 марта. В общей сложности они успели уничтожить почти 8 десятков деревьев. Речь идет о территории парка "Загребелье".

Одним из задержанных оказался Михайло Paтушняк, это уже вдруг его ловят на горячем в парке "Загребель",

– говорится в сообщении местных СМИ.

В прошлый раз Ратушняка задержали еще в 2021 году. Тогда он успел набрать изрядно сока.