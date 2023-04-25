На оприлюдненому відео видно, як жінка ламає гілки магнолії собі для букета. Водночас всесвіт не оцінив такої флористичної ініціативи, й карма спрацювала миттєво.

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Жінка перечепилася й впала. У мережі опублікували відео з камер. Люди пишуть, що таке робити з магнолією – сором.

Жінка наламала гілок магнолії, а карма спрацювала миттєво: дивіться відео

Політика у Тернополі упіймали за нищенням дерев

У березні 2023 року у Тернополі за нищенням дерев упіймали Михайла Ратушняка – колишнього депутата та кандидата в мери міста. Місцеві ЗМІ заявили, що політика та його "спільників" затримали 22 березня. Загалом вони встигли понищити майже 8 десятків дерев. Мовиться про територію парку "Загребелля".

Oдним із зaтpимaних виявивcя Михaйлo Paтушняк, цe вжe вдpугe йoгo лoвлять нa гapячoму в пapку "Зaгpeбeлля",

– мовиться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Минулого разу Ратушняка затримали ще у 2021 році. Тоді він встиг набрати добряче соку.