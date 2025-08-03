В Черновцах депутатам запретили пользоваться мессенджерами Viber и Telegram
- Работникам Черновицкого городского совета запретили использовать мессенджеры Viber и Telegram для служебных коммуникаций из соображений безопасности.
- Использование Telegram разрешено для публикации информации о долгах и деятельности городского совета, но с определением ответственного работника.
Работникам Черновицкого городского совета запретили пользоваться соцсетями Viber и Telegram для коммуникации в служебных целях. Соответствующее распоряжение подписали 31 июля 2025 года.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение №401-р, которое подписал городской голова Роман Кличук.
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Что известно о запрете в Черновицком городском совете?
В распоряжении говорится, что решение принято с учетом письма Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области и "с целью недопущения возможных нежелательных последствий для государственной безопасности".
Запретить должностным лицам и другим работникам Черновицкого городского совета и его исполнительных органов использовать мессенджеры Viber и Telegram, установлены на рабочих и личных устройствах (компьютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах и т.д.), для осуществления коммуникаций со служебной целью,
– отмечается в документе.
В то же время согласно распоряжению, не запрещается использование мессенджера Telegram для размещения информации о долгах, освещение деятельности Черновицкого городского совета, его исполнительных органов и коммунальных учреждений. Руководители исполнительных органов горсовета должны определить ответственного за это размещение работника.