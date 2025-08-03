Работникам Черновицкого городского совета запретили пользоваться соцсетями Viber и Telegram для коммуникации в служебных целях. Соответствующее распоряжение подписали 31 июля 2025 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на распоряжение №401-р, которое подписал городской голова Роман Кличук.

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Что известно о запрете в Черновицком городском совете?

В распоряжении говорится, что решение принято с учетом письма Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области и "с целью недопущения возможных нежелательных последствий для государственной безопасности".

Запретить должностным лицам и другим работникам Черновицкого городского совета и его исполнительных органов использовать мессенджеры Viber и Telegram, установлены на рабочих и личных устройствах (компьютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах и т.д.), для осуществления коммуникаций со служебной целью,

– отмечается в документе.

В то же время согласно распоряжению, не запрещается использование мессенджера Telegram для размещения информации о долгах, освещение деятельности Черновицкого городского совета, его исполнительных органов и коммунальных учреждений. Руководители исполнительных органов горсовета должны определить ответственного за это размещение работника.