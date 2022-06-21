Черновецкий, конечно, все отрицает. Мол, о подозрении не знает, ничего не получал, да и никаких призывов в соцсетях не писал.

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Эксмер Киева о подозрении узнал в СМИ

По словам Черновецкого, офис генпрокурора ему ничего не сообщал о подозрении. Зато он якобы все узнал сам из средств массовой информации.

Прозвучавшее в СМИ формулирование обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю, как какое-то полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю Единую, Цельную, Независимую и Европейскую Украину,

– заверил бывший мэр Киева.

По его словам, он считает гибель украинцев трагедией, а войну против нашего государства – преступлением. Более того, даже похвастался, что как бизнесмен и политик "прилагает все свои возможности для помощи Украине и ее скорой победе".

Отметим, что в Офисе генпрокурора высказывания бывшего мэра столицы в соцсети квалифицируют как призыв к изменению границ, территории и государственной границы Украины. В то же время тот удалил сообщение, которое опубликовало на второй день масштабного вторжения.

СБУ ищет предателей Украины

К сожалению, из-за тех, кто предал и передавал врагу данные, наше государство и мирные граждане сильно пострадали. Таких людей немало. Именно они приводят данные, по которым россияне затем обстреливают города, дают врагу другую информацию. Но наши правоохранители их выявляют и задерживают. К примеру, сегодня, 21 июня, СБУ сообщила об очередной успешной спецоперации. Удалось выявить и задержать работника Кабмина и торгово-промышленную палату. Оба завербовала ФСБ, они передавали врагу ценную информацию. За предательство Украины получали деньги.

Таких примеров немало. Продаются, к сожалению, как простые люди, так и высокие чиновники. В частности, недавно в Сумской области СБУ задержала российского агента , находившегося среди местных жителей и работавшего против своих людей. Он разведывал позиции украинских военных во время боев за эту территорию. Российские кафиры во время вторжения дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движения украинской военной техники. Теперь он будет отвечать за измену перед законом.

Нет и тех, кто идет на сотрудничество с врагом на временно оккупированных территориях. Например, такой инцидент произошел в Херсоне . Там заместитель гендиректора одной из больниц согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он коварно слив данные о работниках местной полиции. Он располагал ими, потому что после полномасштабного вторжения правоохранители передали свои личные дела и другую документацию на хранение в местную Детскую областную больницу. Все думали, что этот врач надежен.

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