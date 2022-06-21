Черновецький звісно ж все заперечує. Мовляв, про підозру не знає, нічого не отримував, та й ніяких закликів у соцмережах не писав.

До теми Закликав визнати межі квазіреспублік на Донбасі: Черновецькому оголосили про підозру

Ексмер Києва про підозру дізнався у ЗМІ

Зі слів Черновецького, Офіс генпрокурора йому нічого не повідомляв про підозру. Натомість він нібито про все дізнався сам із засобів масової інформації.

Формулювання звинувачення, що прозвучало в ЗМІ – "про заклики до зміни кордонів України" розцінюю, як якесь повне непорозуміння. Я щиро люблю та підтримую Єдину, Цілісну, Незалежну та Європейську Україну,

– запевнив колишній мер Києва.

За його словами, він вважає загибель українців трагедією, а війну проти нашої держави – злочином. Ба більше, навіть похвалився, що як бізнесмен та політик "докладає всі свої можливості для допомоги Україні та її швидкій перемозі".

Зазначимо, що в Офісі генпрокурора висловлювання колишнього мера столиці у соцмережі кваліфікують як заклик до зміни меж, території та державного кордону України. Натомість той видалив допис, який опублікував на другий день масштабного вторгнення.

СБУ шукає зрадників України

На жаль, через тих, хто зрадив та передавав ворогу дані, наша держава та мирні громадяни дуже постраждали. Таких людей чимало. Саме вони наводять дані, за якими росіяни потім обстрілюють міста, дають ворогу іншу інформацію. Але наші правоохоронці їх виявляють та затримують. Наприклад, сьогодні, 21 червня, СБУ повідомила про чергову успішну спецоперацію. Вдалося виявити та затримати працівника Кабміну та торгово-промислової палати. Обох завербувала ФСБ, вони передавали ворогу цінну інформацію. За зраду України отримували гроші.

Таких прикладів чимало. Продаються, на жаль, як звичайні люди, так і високі чиновники. Зокрема, нещодавно в Сумській області СБУ затримала російського агента, який був серед місцевих жителів і працював проти своїх людей. Він розвідував позиції укранїських військових під час боїв за цю територію. Російські окупанти під час вторгнення дали жителю Сум завдання: фотографувати та знімати розташування оборонних об'єктів та руху української військової техніки. Тепер він відповідатиме за зраду перед законом.

Не бракує й тих, хто йде на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованих територіях. Наприклад, такий інцидент трапився у Херсоні. Там заступник гендиректора однієї з лікарень погодився співпрацювати з російськими окупантами. Він підступно злив дані про працівників місцевої поліції. Він мав їх у розпорядженні, бо після повномасштабного вторгнення правоохоронці передали свої особові справи та іншу документацію на зберігання до місцевої Дитячої обласної лікарні. Усі думали, що цей лікар надійний.

Над знищенням ворога працюють наші партизани: дивіться відео