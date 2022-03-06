Главная просьба Буковинской власти – закрыть небо над Украиной. Соответствующее обращение подписали глава, руководство и депутатский корпус Черновицкого областного совета сообщает 24 канал.

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Депутаты Черновицкого областного совета отметили, что украинское войско дает достойный отпор врагу. Однако из-за бомбардировок и ракетных обстрелов российских войск погибают тысячи мирных украинцев.

"Наши жертвы – это ваше спокойствие. Поэтому, позаботьтесь и вы о нас! Уберегите наших детей, женщин и пожилых людей! Дайте украинцам возможность просыпаться не под аккомпанемент ракет и авиабомб! Дайте украинцам уверенность в том, что они проснутся",

– говорится в обращении.

Обращение от депутатов Черновицкого областного совета – фото 24 канал

Ранее редакция 24-го канала рассказала, что такое "закрытое небо" (или No-Fly Zone) и как оно поможет защититься от российских войск.

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