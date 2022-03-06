Головне прохання Буковинської влади – закрити небо над Україною. Відповідне звернення підписали Голова, керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради, повідомляє 24 канал.

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Депутати Чернівецької обласної ради зазначили, що українське військо дає гідну відсіч ворогові. Проте через бомбардування та ракетні обстріли російських військ гинуть тисячі мирних українців.

"Наші жертви – це ваш спокій. Тож, подбайте і ви про нас! Убережіть наших діток, жінок та літніх людей! Дайте українцям змогу прокидатися не під акомпанемент ракет та авіабомб! Дайте українцям впевненість у тому, що вони прокинуться",

– йдеться у звернені.

Звернення від депутатів Чернівецької обласної ради – фото 24 канал

Раніше редакція 24 каналу розповіла, що таке "закрите небо" (або No-Fly Zone) та як воно допоможе захиститися від російських військ.

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