Головне прохання Буковинської влади – закрити небо над Україною. Відповідне звернення підписали Голова, керівництво та депутатський корпус Чернівецької обласної ради, повідомляє 24 канал.
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Депутати Чернівецької обласної ради зазначили, що українське військо дає гідну відсіч ворогові. Проте через бомбардування та ракетні обстріли російських військ гинуть тисячі мирних українців.
"Наші жертви – це ваш спокій. Тож, подбайте і ви про нас! Убережіть наших діток, жінок та літніх людей! Дайте українцям змогу прокидатися не під акомпанемент ракет та авіабомб! Дайте українцям впевненість у тому, що вони прокинуться",
– йдеться у звернені.
Звернення від депутатів Чернівецької обласної ради – фото 24 канал
Раніше редакція 24 каналу розповіла, що таке "закрите небо" (або No-Fly Zone) та як воно допоможе захиститися від російських військ.
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