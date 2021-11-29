Черновицкий облсовет просит Зеленского запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ

Депутаты Черновицкого облсовета требуют запретить в Украине деятельность "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь". С соответствующей просьбой они обратились к Владимиру Зеленскому.

Депутаты от ОПЗЖ в облсовете возмутились

Обращение подал депутат от "Народного Контроля" Петр Скорейко. Во время выступления он сказал, что просит запретить партии, потому что они "защищают интересы российского агрессора" и, мол, финансируются из России.

Ранее СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "Партии Шария"

Обращение поддержали 38 депутатов из 64.

После голосования председатель фракции ОПЗЖ в облсовете Александр Болтунов заявил, что политсила будет обращаться в суд. Чиновники считают это решение "незаконным и нарушающим регламент".

Политические вопросы нам важнее, чем те вопросы, которые есть в повестке дня. Мне стыдно,

– сказал Болтунов.

Заметим, в областном совете есть 6 депутатов от ОПЗЖ. В то же время "Партии Шария" нет.

Дела против "Партии Шария": главное