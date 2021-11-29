Депутати від ОПЗЖ в облраді обурилися
Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та, мовляв, фінансуються з Росії.
Раніше СБУ оголосила підозру ще трьом особам, причетним до "Партії Шарія"
Звернення підтримали 38 депутатів з 64.
Після голосування голова фракції ОПЗЖ в облраді Олександр Болтунов заявив, що політсила звертатиметься до суду. Чиновники вважають це рішення "незаконним та таким, що порушує регламент".
Політичні питання нам важливіші, аніж ті питання, які є в порядку денному. Мені соромно,
– сказав Болтунов.
Зауважимо, в обласній раді є 6 депутатів від ОПЗЖ. Водночас "Партії Шарія" немає.
Справи проти "Партії Шарія": головне
- 16 лютого Служба безпеки України оголосила фактичному лідеру партії Анатолію Шарію про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності людей.
- 8 червня правоохоронці навідалися з обшуками до засновників "Партії Шарія". Вони вилучили комп'ютери, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія", банківські карти, а також листівки антиконституційного характеру.
- СБУ відкрила кримінальні справи через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та підроблення документів.
- До речі, підозру у підробці документів оголосили тещі Шарія – Аллі Бондаренко.