Депутати від ОПЗЖ в облраді обурилися

Звернення подав депутат від "Народного Контролю" Петро Скорейко. Під час виступу він сказав, що просить заборонити партії, бо вони "захищають інтереси російського агресора" та, мовляв, фінансуються з Росії.

Раніше СБУ оголосила підозру ще трьом особам, причетним до "Партії Шарія"

Звернення підтримали 38 депутатів з 64.

Після голосування голова фракції ОПЗЖ в облраді Олександр Болтунов заявив, що політсила звертатиметься до суду. Чиновники вважають це рішення "незаконним та таким, що порушує регламент".

Політичні питання нам важливіші, аніж ті питання, які є в порядку денному. Мені соромно,

– сказав Болтунов.

Зауважимо, в обласній раді є 6 депутатів від ОПЗЖ. Водночас "Партії Шарія" немає.

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