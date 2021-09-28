У СБУ розповіли, що ці особи причетні до протиправної діяльності, пов'язаної із реєстрацією політичної партії "Партія Шарія". Про це у держоргані повідомили 28 вересня.
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СБУ оголосила про підозру ще 3 особам, причетним до "Партії Шарія"
Наразі ще трьом особам оголошено про підозру за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців,
– повідомили в СБУ.
У відомстві пояснили, що у них є аргументовані докази щодо причетності цих осіб до:
- підроблення документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія";
- фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання "потрібних керівників партії".
До речі, у Службі безпеки України пригадали, що 24 вересня оголосили про підозру керівникам "Партії Шарія". Серед них є й Алла Бондаренко – теща Анатолія Шарія.
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