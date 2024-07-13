К сожалению, после этого мальчика не удалось реанимировать. Трагедия случилась в субботу, 13 июля, на базе, где парень отдыхал вместе с братом.

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В Черновицкой области утонул подросток

По данным ГУ ГСЧС в Черновицкой области, спасателям сообщили, что мальчик отдыхал на озере и исчез из поля зрения. Над его поисками работали 20 спасателей, в частности четверо водолазов.

К поисковым мероприятиям также присоединились местные отдыхающие. Однако, к сожалению, в 16:20 тело парня без признаков жизни во время погружения обнаружили водолазы, подняли на поверхность и передали медикам.

Отмечается, что реанимационные действия не дали результата. Погибший мальчик был из села Глубочек. Его тело передали на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить окончательную причину смерти. По данным Национальной полиции, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Мальчика пытались спасти / Фото ГУ ГСЧС в Черновицкой области

Как говорят в ГСЧС, базу отдыха "Аква+" не определили официальным местом для купания. Такие решения принимают органы местной власти и комиссия ТЭБ и ЧС. На озере пожарно-спасательные подразделения не проводили обследование дна, а также не устанавливали спасательные посты.

Чрезвычайники в очередной раз предостерегают буковинцев быть бдительными и во избежание трагедии выбирать безопасные места для купания и не оставлять детей без присмотра возле водоемов,

– говорится в сообщении ГСЧС.

К слову, недавно в селе Батрадь, что в Береговском районе Закарпатской области, в местном водоеме утонуло двое несовершеннолетних девочек. Погибшим было 10 – 12 лет.