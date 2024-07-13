На жаль, після цього хлопчика не вдалося реанімувати. Трагедія трапилася у суботу, 13 липня, на базі, де хлопець відпочивав разом із братом.

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У Чернівецькій області потонув підліток

За даними ГУ ДСНС у Чернівецькій області, рятувальників повідомили, що хлопчик відпочивав на озері та зник з поля зору. Над його пошуками працювали 20 рятувальників, зокрема четверо водолазів.

До пошукових заходів також долучилися місцеві відпочивальники. Однак, на жаль, о 16:20 тіло хлопця без ознак життя під час занурення виявили водолази, підняли на поверхню та передали медикам.

Зазначається, що реанімаційні дії не дали результату. Загиблий хлопчик був із села Глибочок. Його тіло передали на судово-медичну експертизу, аби встановити остаточну причину смерті. За даними Національної поліції, обставини події з'ясовують правоохоронці.

Хлопчика намагалися врятувати / Фото ГУ ДСНС у Чернівецькій області

Як кажуть у ДСНС, базу відпочинку "Аква+" не визначили офіційним місцем для купання. Такі рішення приймають органи місцевої влади та комісія ТЕБ та НС. На озері пожежно-рятувальні підрозділи не проводили обстеження дна, а також не встановлювали рятувальні пости.

Надзвичайники вкотре застерігають буковинців бути пильними та щоб уникнути трагедії вибирати безпечні місця для купання і не залишати дітей без нагляду біля водойм,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

До слова, нещодавно у селі Батрадь, що у Берегівському районі Закарпатській області, у місцевій водоймі втопилося двоє неповнолітніх дівчаток. Загиблим було 10 – 12 років.