"Бегите отсюда, у меня вопрос есть": в Черновицком горсовете произошла потасовка

В Черновицком городском совете депутат толкнул заместителя директора департамента ЖКХ. Все потому, что очень хотел получить право на выступление, которое ему якобы не давали.

Произошло это на сессии городского совета 27 мая. Депутаты рассматривали вопрос об утверждении нового устава коммунального предприятия "Черновцыводоканал".

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Схватка в городском совете Черновцов

За трибуной о новом уставе предприятия докладывал заместитель департамента ЖКХ Ярослав Кушнирик. К нему подошел депутат, представляющий оппозиционную силу "Родной город" Владимир Бешлей. Он захотел взять слово, но ему не давали сказать.

Тогда он агрессивнее подошел и оттолкнул Кушнирика со словами "Бегите отсюда, у меня вопросы есть". На это мэр Черновцов среагировал и попросил вызвать полицию в зал.

Депутат толкнул заместителя директора департамента ЖКХ: смотрите видео

Поэтому депутат Бешлей подошел к президиуму, где сидит мэр, начал что-то громко кричать и показывать рукой в сторону Ярослава Кушнирика.

Было слышно что-то про "научите его говорить". После Владимир Бешлей повернулся к трибуне и повернул микрофон в свою сторону. Он снова начал говорить о том, что водоканал не является предприятием мэра.

Бешлей в конце концов взял слово и рассказал, что хотел донести. Так, по его словам, в новом уставе "Черновцыводоканала" вместо начальника и двух заместителей вводят должность генерального директора и уже пяти заместителей. При этом якобы сокращают 130 должностей простых рабочих.

Депутат ранее возглавлял департамент ЖКХ