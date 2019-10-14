Черновол объяснила, почему не едет воевать на фронт

Экс-депутатка Татьяна Черновол, которая в 2018 году прошла военную подготовку, объяснила, что ее цель поехать на войну переносится в силу определенных обстоятельств.

Черновол в программе "Ролевые игры" рассказала, что ей важно быть на фронте во время эскалации конфликта.

К слову: Экс-нардеп Черновол объяснила, почему ушла из "Народного фронта"

"У меня же двое детей и нет у них отца. Пока нет "горячей фазы", как вы сказали, просто там где сидеть и оставлять здесь детей на маму – чуть неправильно. Это первое, что меня сейчас останавливает", – отметила Чорновил .

А второе, что сейчас останавливает, я действительно вижу, что эта власть падает в авторитаризме, в узурпации власти. Летит быстро. Все механизмы есть. Как быстро у нас окажется, что у нас режим Януковича был на самом деле демократичным по сравнению с тем, что будет? Я думаю, что это будет очень быстро. Поэтому надо заложить какие-то основы борьбы,

– заявила экс-нардеп.

По ее словам, она хочет "задекларировать" свое жилище в нынешней политической карте. И добавила: "Мое пребывание глубоко оппозиционное. Резко оппозиционное. Радикально оппозиционное. Мне надо это сейчас задекларировать".

К слову, в марте 2019 года Татьяну Черновол наградили орденом "За мужество". Это событие остро раскритиковали пользователи соцсетей, бывшие и действующие украинские военные. Они распространяли свои сообщения с хэштегом #Таня_верни_орден.

Что известно о Татьяне Черновол?​Бывший народный депутат Украины, журналистка и общественный деятель. Известна благодаря своим резонансным расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Достоинства.



В 2013 году на Черновол совершили жесткое покушение на загородной трассе в направлении Борисполя. По ее словам, нападение на нее произошло по приказу Януковича.



После побега Януковича из Украины, в феврале 2014 года в "Межигорье" нашли персональное досье на Черновол. Однако следствие установило только исполнителей покушения и одного из организаторов. Последний – криминальный авторитет из Каменска Олег Нетребко повесился в СИЗО вскоре после экстрадиции из Беларуси в июне 2017 года.

Смотрите полное интервью с Татьяной Черновол: