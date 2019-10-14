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      Чорновол пояснила, чому не їде воювати на фронт

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      Тетяна Чорновол
      Тетяна Чорновол / Фото Alexandr Senko

      Ексдепутатка Тетяна Чорновол, яка у 2018 році пройшла військовий вишкіл, пояснила, що її мета поїхати на війну переноситься через певні обставини.

      Чорновол в програмі "Рольові ігри" розповіла, що їй важливо бути на фронті під час ескалації конфлікту.

      До слова: Екснардепка Чорновол пояснила, чому пішла з "Народного фронту"

      "В мене ж двоє дітей і немає в них батька. Поки немає "гарячої фази", як ви сказали, просто там десь сидіти і залишати тут дітей на маму – трохи не правильно. Це перше, що мене зараз зупиняє", – наголосила Чорновол.

      А друге, що зараз зупиняє, я справді бачу, що ця влада падає в авторитаризмі, в узурпацію влади. Летить стрімко. Всі механізми є. Як швидко у нас виявиться, що у нас режим Януковича був насправді демократичнішим порівнюючи з тим, що буде? То я думаю, що це буде дуже швидко. А тому треба закласти якісь основи боротьби,
      – заявила екснардепка.

      За її словами, вона хоче "задекларувати" своє місце перебування в нинішній політичній карті. Та додала: "Моє місце перебування глибоко опозиційне. Різко опозиційне. Радикально опозиційне. Мені треба це зараз задекларувати".

      До слова, у березні 2019 року Тетяну Чорновол нагородили орденом "За мужність". Цю подію гостро розкритикували користувачі соцмереж, колишні і чинні українські військові. Вони поширювали свої дописи з хештегом #Таня_верни_орден.

      Що відомо про Тетяну Чорновол? Колишня народна депутатка України, журналістка та громадська діячка. Відома завдяки своїм резонансним розслідуванням корупційних схем режиму Віктора Януковича, акціям на Майдані під час Революції Гідності.

      У 2013 році на Чорновол скоїли жорсткий замах на заміській трасі в напрямку Борисполя. За її словами, напад на неї відбувся за наказом Януковича.

      Після втечі Януковича з України, в лютому 2014 року в "Межигір'ї" знайшли персональне досьє на Чорновол. Проте слідство встановило лише виконавців замаху і одного з організаторів. Останній – кримінальний авторитет з Кам'янська Олег Нетребко повісився у СІЗО невдовзі після екстрадиції з Білорусі в червні 2017 року.

      Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Верховна Рада
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