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      Черновол пришла в суд без маски, но со спакованной сумкой

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      Черновол без маски в зале суда / фото с фейсбука Ирины Геращенко

      В Печерском районном суде в Киеве 16 апреля выбирают меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол. На заседании Черновол, нарушая карантин, сидела без одетой маски.

      Вместо этого она пришла в суд со спакованной в случае ареста сумкой. Трансляцию из-под стен суда опубликовали на странице "Европейской солидарности" в фейсбуке.

      Ранее Черновол отказалась свидетельствовать в ГБР, поддержать ее пришли однопартийцы, нарушая карантин

      На вопрос журналистов, почему Черновол пришла с сумкой, она ответила, что о таких вещах нужно заботиться заранее. Однако в Государственном бюро расследований заявили, что взять под стражу Черновол невозможно, поскольку обвинение не обращалось в суд о разрешении на ее задержание.

      Обычно с сумкой, а почему я не должна заботиться о бытовых вещах? Я в конце концов, мама, хозяйка. Такое надо планировать заранее,
      – аргументировала Черновол.

      При общении с журналистами и в зале суда Татьяна находилась без защитной маски, что согласно действующему постановлению Кабмина является нарушением карантина.

      Кроме того, перед заседанием суда под стенами собрались депутаты от "Европейской солидарности", которые устроили митинг в ее поддержку. Участники были в масках, однако не придерживались социальной дистанции.


      Андрей Парубий пришел в поддержку Черновол / Скриншот с видео

      Дело Черновол: коротко

      • По предварительной информации ГБР, 18 февраля 2014 года она руководила группой людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник Александр Захаров, находившийся в здании.
      • 14 апреля состоялся первый допрос Черновол. Однако она отказалась свидетельствовать, пользуясь статьей 63 КУ.
      • Дело ведет судья Сергей Вовк. Во время заседания Черновол заявила о его отводе из-за конфликта интересов. По ее словам, Вовк в свое время вынес неправосудное решение Юрию Луценко. Однако в суде отклонили это ходатайство.
      • В случае доказательства вины Черновол грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
      • Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал производство против Черновол и назвал это дело местью от "адвоката Януковича" Бабикова.
      • Сама Черновол считает это политическими репрессиями и наказанием "за Майдан".
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Карантин в Украине 2020 Новости Украины Партия регионов Арест Расследования Революция достоинства Андрей Парубий Государственное бюро расследований Татьяна Черновол
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