Черновол пришла в суд без маски, но со спакованной сумкой

В Печерском районном суде в Киеве 16 апреля выбирают меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол. На заседании Черновол, нарушая карантин, сидела без одетой маски.

Вместо этого она пришла в суд со спакованной в случае ареста сумкой. Трансляцию из-под стен суда опубликовали на странице "Европейской солидарности" в фейсбуке.

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На вопрос журналистов, почему Черновол пришла с сумкой, она ответила, что о таких вещах нужно заботиться заранее. Однако в Государственном бюро расследований заявили, что взять под стражу Черновол невозможно, поскольку обвинение не обращалось в суд о разрешении на ее задержание.

Обычно с сумкой, а почему я не должна заботиться о бытовых вещах? Я в конце концов, мама, хозяйка. Такое надо планировать заранее,

– аргументировала Черновол.

При общении с журналистами и в зале суда Татьяна находилась без защитной маски, что согласно действующему постановлению Кабмина является нарушением карантина.

Кроме того, перед заседанием суда под стенами собрались депутаты от "Европейской солидарности", которые устроили митинг в ее поддержку. Участники были в масках, однако не придерживались социальной дистанции.



Андрей Парубий пришел в поддержку Черновол / Скриншот с видео

Дело Черновол: коротко