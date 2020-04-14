Чорновол отказалась свидетельствовать в ГБР, поддержать ее пришли однопартийцы, нарушая карантин

14 апреля в Государственном бюро расследований должен пройти допрос Татьяны Чорновол. Члены партии "Европейская солидарность" собрались поддержать активистку и бывшую депутатку, однако делали это с нарушением рекомендаций Минздрава.

В защиту Татьяны Чорновол выступил экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Трансляцию из-под стен ГБР опубликовали на фейсбук-странице "Европейской солидарности".

Ранее В ГБР обвинили Татьяну Чорновол в манипуляциях фактами: детали

Кроме того, присутствовали нардепы Владимир Вятрович, София Федина и Алексей Гончаренко. Последний выступил с речью, без маски на лице.



Нардеп Гончаренко без маски выступил с речью в защиту Черновол / Скриншот с видео

Сама Чорновол на своей странице в фейсбуке сообщила, что отказалась давать показания в деле о поджоге офиса "Партии регионов". Также она опубликовала повестку в суд, в которой говорится, что следственным судьей по делу будет Сергей Вовк.

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О чем говорится в статье 63?

Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту.



Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений, которые определены законом и установлены приговором суда.

В чем подозревают Татьяну Чорновол?

По предварительной информации, 18 февраля 2014 года она руководила действиями группы людей и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в здании.

В случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.