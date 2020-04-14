13:55
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Допит Чорновол: попри карантин під ДБР зібралася група підтримки екснардепки

      - Читать новость на русском
      Андрій Парубій в оточенні щонайменше шести людей / скриншот з відео

      14 квітня у Державному бюро розслідувань має пройти допит Тетяни Чорновол. Члени партії "Європейська солідарність" зібралися підтримати активістку і колишню депутатку, однак робили це із порушенням рекомендацій МОЗ.

      На захист Тетяни Чорновол виступив ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій. Трансляцію з-під стін ДБР опублікували на фейсбук-сторінці "Європейської солідарності".

      Раніше В ДБР звинуватили Тетяну Чорновол у маніпуляціях фактами: деталі

      Окрім того, були присутніми нардепи Володимир В'ятрович, Софія Федина і Олексій Гончаренко. Останній виступив із промовою, не маючи на обличчі захисної маски.

      Сама Чорновол на своїй сторінці у фейсбуці повідомила, що відмовилася давати показати у справі про підпал офісу "Партії регіонів". Також вона опублікувала повісту у суд, в якій йдеться, що слідчим суддею у справі буде Сергій Вовк.

      Про що йдеться у статті 63? Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

      Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.


      Нардеп Гончаренко без маски виступив із промовою на захист Чорновол / Скриншот з відео 

      У чому підозрюють Тетяну Чорновол?

      За попередньою інформацією, 18 лютого 2014 року вона керувала діями групи людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у будівлі.

      У разі доведення вини, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Європейська солідарність Новини України Новини політики Андрій Парубій Олексій Гончаренко Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:10 Додому на Великдень: чому не варто "шастати" у карантин
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 12:00 Пандемія ризиків та можливостей: що ми отримаємо після коронавірусу?
      Павло Казарін