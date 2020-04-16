Чорновол прийшла до суду без маски, зате зі спакованою сумкою
У Печерському районному суді у Києві 16 квітня обирають запобіжний захід ексдепутатці Тетяні Чорновол. На засіданні Чорновол, порушуючи карантин, сиділа без одягнутої маски.
Натомість вона прийшла до суду зі спакованою на випадок арешту сумкою. Трансляцію з-під стін суду опублікували на сторінці "Європейської солідарності" у фейсбуці.
Раніше Чорновол відмовилася свідчити у ДБР, на її підтримку прийшли нардепи, порушуючи карантин
На запитання журналістів, чому Чорновол прийшла із сумкою, вона відповіла, що про такі речі потрібно дбати наперед. Проте, в Державному бюро розслідувань заявили, що взяти під варту Чорновол неможливо, оскільки обвинувачення не зверталося до суду про дозвіл на її затримання.
Звичайно з сумкою, а чому я не повинна дбати про побутові речі? Я ж зрештою, мама, господиня. Таке треба планувати наперед,
– аргументувала Чорновол.
При спілкуванні із журналістами і в залі суду Тетяна перебувала без захисної маски, що за чинною постановою Кабміну є порушенням карантину.
Окрім того, перед засіданням суду під стінами зібралися депутати від "Європейської солідарності", які влаштували мітинг на її підтримку. Учасники були у масках, однак не дотримувалися соціальної дистанції.
Андрій Парубій прийшов на підтримку Чорновол / Скриншот з відео
Справа Чорновол: коротко
- За попередньою інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року вона керувала групою людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник Володимир Захаров, який перебував у будівлі.
- 14 квітня відбувся перший допит Чорновол. Однак, вона відмовилася свідчити, користуючись статтею 63 КУ.
- Справу веде суддя Сергій Вовк. Під час засідання Чорновол заявила про його відвід через конфлікт інтересів. За її словами, Вовк свого часу виніс неправосудне рішення Юрію Луценку. Однак у суду відмовили це клопотання.
- У разі доведення вини Чорновол загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
- Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова.
- Сама Чорновол вважає це політичними репресіями і покаранням "за Майдан".
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