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      Чорновол прийшла до суду без маски, зате зі спакованою сумкою

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      Чорновол без маски у залі суду / фото з фейсбуку Ірини Геращенко

      У Печерському районному суді у Києві 16 квітня обирають запобіжний захід ексдепутатці Тетяні Чорновол. На засіданні Чорновол, порушуючи карантин, сиділа без одягнутої маски.

      Натомість вона прийшла до суду зі спакованою на випадок арешту сумкою. Трансляцію з-під стін суду опублікували на сторінці "Європейської солідарності" у фейсбуці.

      Раніше Чорновол відмовилася свідчити у ДБР, на її підтримку прийшли нардепи, порушуючи карантин

      На запитання журналістів, чому Чорновол прийшла із сумкою, вона відповіла, що про такі речі потрібно дбати наперед. Проте, в Державному бюро розслідувань заявили, що взяти під варту Чорновол неможливо, оскільки обвинувачення не зверталося до суду про дозвіл на її затримання. 

      Звичайно з сумкою, а чому я не повинна дбати про побутові речі? Я ж зрештою, мама, господиня. Таке треба планувати наперед,
      – аргументувала Чорновол.

      При спілкуванні із журналістами і в залі суду Тетяна перебувала без захисної маски, що за чинною постановою Кабміну є порушенням карантину.

      Окрім того, перед засіданням суду під стінами зібралися депутати від "Європейської солідарності", які влаштували мітинг на її підтримку. Учасники були у масках, однак не дотримувалися соціальної дистанції.


      Андрій Парубій прийшов на підтримку Чорновол / Скриншот з відео

      Справа Чорновол: коротко

      • За попередньою інформацією ДБР, 18 лютого 2014 року вона керувала групою людей та безпосередньо брала участь у підпалі офісу Партії регіонів. Унаслідок пожежі загинув працівник Володимир Захаров, який перебував у будівлі.
      • 14 квітня відбувся перший допит Чорновол. Однак, вона відмовилася свідчити, користуючись статтею 63 КУ.
      • Справу веде суддя Сергій Вовк. Під час засідання Чорновол заявила про його відвід  через конфлікт інтересів. За її словами, Вовк свого часу виніс неправосудне рішення Юрію Луценку. Однак у суду відмовили це клопотання.
         
      • У разі доведення вини Чорновол загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. 
      • Глава МВС Арсен Аваков розкритикував провадження проти Чорновол і назвав цю справу помстою від "адвоката Януковича" Бабікова.
      • Сама Чорновол вважає це політичними репресіями і покаранням "за Майдан".
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики Партія регіонів Арешт Розслідування Революція Гідності Андрій Парубій Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
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