Чорновол прийшла до суду без маски, зате зі спакованою сумкою

У Печерському районному суді у Києві 16 квітня обирають запобіжний захід ексдепутатці Тетяні Чорновол. На засіданні Чорновол, порушуючи карантин, сиділа без одягнутої маски.

Натомість вона прийшла до суду зі спакованою на випадок арешту сумкою. Трансляцію з-під стін суду опублікували на сторінці "Європейської солідарності" у фейсбуці.

Раніше Чорновол відмовилася свідчити у ДБР, на її підтримку прийшли нардепи, порушуючи карантин

На запитання журналістів, чому Чорновол прийшла із сумкою, вона відповіла, що про такі речі потрібно дбати наперед. Проте, в Державному бюро розслідувань заявили, що взяти під варту Чорновол неможливо, оскільки обвинувачення не зверталося до суду про дозвіл на її затримання.

Звичайно з сумкою, а чому я не повинна дбати про побутові речі? Я ж зрештою, мама, господиня. Таке треба планувати наперед,

– аргументувала Чорновол.

При спілкуванні із журналістами і в залі суду Тетяна перебувала без захисної маски, що за чинною постановою Кабміну є порушенням карантину.

Окрім того, перед засіданням суду під стінами зібралися депутати від "Європейської солідарності", які влаштували мітинг на її підтримку. Учасники були у масках, однак не дотримувалися соціальної дистанції.



Андрій Парубій прийшов на підтримку Чорновол / Скриншот з відео

Справа Чорновол: коротко