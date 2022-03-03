"Черные запорожцы" на Киевщине ликвидировали оккупантов: оделись в гражданское и хотели убежать

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали поселок Барышевка Киевской области. Там их "гостеприимно" встретили бойцы 72-й бригады и теробороны.

Столкнувшись с сопротивлением украинских военных, захватчики бросились наутек. Они цинично переоделись в гражданских и украли автомобили у местных, чтобы избежать гибели. Кто-то просто побежал в лес. Но это их не спасло.

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Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев и представители теробороны Барышевки догнали оккупантов. Им удалось уничтожить 3 вражеские бронемашины пехоты, еще 2 – стали нашими трофеями. С десяток российских солдат отправились в ад, где им и место.

"Киев надежно прикрыт ВСУ! Руководит обороной сердца страны командующий Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский, который в свое время возглавлял 72 ОМБр им. Черных Запорожцев! Слава Украине", – гордо подытожили военные.

Накануне украинские военные перекрыли пути выхода российским захватчикам, взорвав мост в Барышевке.

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