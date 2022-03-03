Зіткнувшись з опором українських військових, загарбники кинулися навтьоки. Вони цинічно переодяглися в цивільних та вкрали автомобілі в місцевих, щоб уникнути загибелі. Хтось просто дременув у ліс. Але це їх не врятувало.

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Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та представники тероборони Баришівки наздогнали окупантів. Їм вдалося знищити 3 ворожі бронемашини піхоти, ще 2 – стали нашими трофеями. Із десяток російських солдатів відправилися у пекло, де їм і місце.

"Київ надійно прикритий ЗСУ! Керує обороною серця країни командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, який свого часу очолював 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців! Слава Україні", – гордо підсумували військові.

Напередодні українські військові перекрили шляхи відходу російським загарбникам, підірвавши міст у Баришівці.

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