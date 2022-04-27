Черные запорожцы освободили от захватчиков еще одну деревню и взяли оккупантов в плен

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев освободили от российских захватчиков еще один украинский населенный пункт. А самих оккупантов взяли в плен.

Украинские военные освободили еще одно село от оккупации

Защитники продолжают оттеснять русских с украинской земли. Об этом сообщили бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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Еще одно освобожденное от захватчиков село. Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев продолжают оттеснять оккупантов с украинской земли в своей зоне ответственности,

– говорится в сообщении военных.

"Пополнили обменный фонд"

Кроме того, украинские защитники взяли в плен нескольких российских оккупантов и подчеркнули, что обращались с пленниками должным образом.

Кроме возвращения территорий пополнили и количество обменного фонда,

– написали военные.

Бойцы говорят, что, несмотря на желание поступить с ними так, как россияне с украинскими гражданскими, отношение к пленным было согласно всем международным конвенциям.

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