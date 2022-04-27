Українські військові звільнили ще одне село від окупації

Захисники продовжують відтісняти росіян із української землі. Про це повідомили бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Увага Цілодобово готувалися до нападу Росії: Залужний показав філігранну роботу підрозділів ССО

Ще одне звільнене від загарбників село. Бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців продовжують відтісняти окупантів із української землі у своїй зоні відповідальності,

– йдеться у повідомленні військових.

"Поповнили обмінний фонд"

Крім того, українські захисники взяли в полон кількох російських окупантів та наголосили, що поводились з полоненими належним чином.

Окрім повернення територій поповнили й кількість обмінного фонду,

– написали військові.

Бійці кажуть, що попри бажання вчинити з ними так, як росіяни із українськими цивільними громадянами, ставлення до полонених було згідно з усіма міжнародними конвенціями.

До слова, Україна отримала від партнерських правозахисних організацій інформацію про місця розміщення наших воїнів, яких росіяни взяли в полон. Їх розселяють у колонії, у деяких з них облаштовані окремі катівні.

До теми – ЗСУ переходять на озброєння зброєю НАТО: дивіться відео